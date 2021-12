Guerra dos Sexos: Nando afirma que não terminará com Roberta

Nesta quarta-feira, 23, em Guerra dos Sexos, Charlô, Nando e Olívia conseguem impedir Roberta de assinar o contrato. Isadora manda Ronaldo embora de sua casa. Nieta consegue despistar Dino sobre a origem do dinheiro que ganhou. Felipe tem uma ideia para acabar com as brigas entre Charlô e Otávio.

Ulisses enfrenta Carolina. Juliana vê as fotos de Nando e reconhece que está interessada nele. Nenê ameaça Veruska. Charlô avisa a Roberta que Dino pode ter falsificado o balanço da Positano. Nando desiste de trabalhar com Otávio. Felipe marca de se encontrar com um tabelião na mansão.

Zenon pede para Carolina ajudá-lo a conquistar Charlô. Juliana fala para Vânia que não vai atrapalhar o romance de Nando e Roberta. Nando afirma a Ulisses que não terminará com Roberta para ficar com Juliana. Dino se preocupa ao saber da auditoria que Charlô pediu sobre o balanço da Positano. Lucilene briga com Carolina. Analú encontra a ilha em que ficou com Nando e Kiko, e alerta que o sequestro já pode ser executado. Felipe dá um ultimato em Charlô e Otávio.

adblock ativo