Guerra dos Sexos: Nando aceita se casar com Roberta

Nesta quinta-feira, 31, em Guerra dos Sexos, Juliana se afasta de Fábio. Ulisses provoca Carolina. Nieta faz um escândalo na Positano com Roberta e Dino. Otávio se irrita ao saber que Charlô procurou Zenon. Felipe e Natália caem no fosso do urso. Zenon se surpreende com a proposta de Charlô. Fábio fala para Nando que ele e Juliana se amam. Juliana pensa em esclarecer para Nando por que fugiu de Fábio. Zenon tenta envolver Charlô.

Nando fala para Vânia que teme perder Juliana e Roberta. Carolina cobra um novo cargo para Isadora. Lucilene sente ciúmes de Ulisses. Roberta demite Nenê e ele chantageia Veruska. Otávio e Charlô são chamados à delegacia para libertar Felipe. Juliana pensa em convidar Nando para sair. Ciça percebe a tristeza de Fábio por causa de Juliana. Felipe finge não conhecer Otávio e Charlô. Nando aceita se casar com Roberta.

