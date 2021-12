Guerra dos Sexos: Nando acaba beijando Juliana

Nesta quinta-feira, 14, em Guerra dos Sexos, Carolina pega os documentos de Ronaldo para viajar com Felipe. Analú fala com Juliana sobre o tempo que passou com Nando na ilha. Kiko manda seus comparsas adiantarem o plano contra o noivo de sua mãe. Nando fica com ciúmes de Juliana.

Vânia flagra Veruska tentando abrir a gaveta de Roberta com a chave de Vitório. Ronaldo pede para Isadora viajar com ele. Veruska avisa a Nenê que Vânia apreendeu a chave de Vitório.

Vânia sugere que Roberta converse com fornecedores no Rio de Janeiro. Analú descobre que Kiko modificou o plano para sequestrar Nando. Vânia entrega a chave para Roberta e Veruska pensa em uma maneira de reavê-la. Carolina se oferece para ir com Felipe para o Rio de Janeiro. Nando se atrapalha na sessão de fotos e acaba beijando Juliana. Felipe chega para buscar Carolina e Nieta reclama de os dois viajarem sozinhos.



