Guerra dos Sexos: Lucilene vê Ulisses e Vânia juntos

No capítulo de Guerra dos Sexos desta segunda-feira, 25, Charlô consola Roberta. Juliana e Nando discutem na ilha. Analú briga com Nenê, e Frô vê a cena. Nando salva Juliana de uma cobra. Kiko ameaça Nando para Ulisses. Vânia se penaliza com o estado de Fábio. Roberta rasga fotos de Nando. Felipe não aceita a explicação que Charlô e Dominguinhos dão para o sumiço de Juliana e Nando. Zenon pressiona Nenê e deduz que Analú está envolvida no desaparecimento de Nando e Juliana.

Charlô fica encantada com Dominguinhos. Felipe procura Roberta. Lucilene vê Ulisses e Vânia juntos. Zenon tenta convencer Analú a contar para Felipe de sua armação. Carolina procura por Felipe. Analú flagra Carolina ouvindo sua conversa com Zenon. Juliana acorda e se assusta com a proximidade de Nando.

adblock ativo