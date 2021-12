Guerra dos Sexos: Lucilene se declara para Ulisses

Nesta quinta-feira, 10, em Guerra dos Sexos, Nenê ameaça Otávio. Carolina destrata Zenon. Nando se sente humilhado por Kiko. Lucilene se declara para Ulisses, e os dois se beijam. Carolina pensa em procurar Felipe. Otávio obriga Veruska a se insinuar para Nenê. Kiko ouve Charlô falar sobre sua aposta com Otávio. Carolina aparece no lago onde Felipe está. Juliana e Vânia se preocupam com Felipe.

Manoela se despede de Fábio e Ciça. Carolina mente para conquistar a solidariedade de Felipe. Zenon pensa em chantagear Carolina. Felipe avisa que conversará com Juliana. Otávio escolhe o pior cavalo da cocheira. Kiko coloca a pílula que fez na boca do cavalo de Otávio. Roberta fica encantada ao ver Felipe chorando. Todos se surpreendem com a rapidez do cavalo de Otávio.

