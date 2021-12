Guerra dos Sexos: Juliana vê Vânia na casa de Felipe

Nando fica constrangido com Roberta. Manoela finge para Fábio que não quer mais saber quem é a mulher por quem ele se apaixonou. Charlô pede para conversar a sós com Carolina. Nenê pede para Roberta arrumar um bom emprego para ele na fábrica. Charlô não acredita na história de Carolina. Juliana fala para Vânia que a informante dos homens é uma namorada de seu pai. Otávio tem uma ideia para salvar o emprego de Carolina.

Nenê não gosta do cargo que Roberta lhe concede na loja. Zenon ouve Nando contar para Ulisses que Roberta está apaixonada por ele. Analú ameaça denunciar Kiko à polícia. Charlô vai à Positano falar com Roberta sobre Carolina. Nando decide contar a verdade para Roberta. Roberta garante a Charlô que sua sobrinha não é a informante de Otávio. Carolina é fria ao falar com Ulisses. Juliana vê Vânia na casa de Felipe.

