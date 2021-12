Guerra dos Sexos: Juliana termina romance com Fábio

Carolina se defende das acusações de Charlô e deixa a empresária mais intrigada. Felipe discute com Fábio, e Ciça ouve a briga. Juliana conversa com Analu. Roberta convence Nando a ir ao jantar com ela. Analú incentiva Juliana a visitar Ciça. Roberta explica como Nando deve se portar no jantar. Felipe expulsa Vânia de sua casa. Carolina destrata Frô e Zenon. Ciça se desespera quando Juliana entra em seu quarto no hospital.

Charlô e Otávio se preocupam com Felipe. Nieta e Lucilene acreditam que o homem descrito por Nenê seja Otávio. Juliana suspeita que Nando tenha contado seu caso com Fábio para Manoela. Veruska se encontra com Otávio. Charlô concorda em alterar o contrato com a Positano. Roberta se preocupa com o nervosismo de Nando durante o jantar. Nenê confirma que Otávio é o homem que estava com Veruska. Juliana termina seu romance com Fábio.

