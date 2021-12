Guerra dos Sexos: Juliana e Nando são resgatados da ilha

Nesta sexta-feira, 29, na novela Guerra dos Sexos, Moysés conta para Kiko e Roberta a história que revelou para Veruska e Nenê. Nieta fica furiosa ao ver seu plano com Semíramis e Dino dando certo. Dominguinhos diz a Charlô que não sabe nadar. Fábio sugere que Felipe fique com Roberta. Roberta afirma a Moysés que encontrará os diamantes. Nando teme ter que sair da ilha. Felipe conta para Fábio que Carolina está grávida. Vânia comenta com Charlô que Juliana e Nando podem ter sido sequestrados. Olívia diz a Dominguinhos que Charlô está interessada nele. Charlô e Vânia questionam Analú sobre o sumiço de Juliana.

Fábio aconselha Felipe a pedir para Carolina lhe mostrar o exame de gravidez. Nieta revela para Dino e Semíramis por que está tentando juntar os dois. Dalete fala para Frô que Ronaldo marcou um encontro com ela. Lucilene liga para Kiko fingindo ser Frô. Carolina se faz de vítima para Felipe e acaba revelando que Analú armou o sumiço de Nando. Juliana e Nando são resgatados da ilha. Carolina vai a um laboratório para fazer um exame de gravidez. Nieta não acredita quando Dino e Semíramis confirmam que ela não tem poucos dias de vida. Juliana entra na mansão de mãos dadas com Nando.

