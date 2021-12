Guerra dos Sexos: Juliana diz a Vânia que casará com Fábio

No capítulo de Guerra dos Sexos desta terça-feira, 19, Isadora teme ser demitida e Ronaldo a consola. Juliana descobre que Nando contou a Roberta sobre os dois. Nenê convence Nieta a não brigar com ele por ter vendido os recibos de Vitório para Felipe. Nando fica confuso quando Dominguinhos demonstra não saber nada sobre o bigode preto. Juliana afirma a Analú que não está interessada em Nando. Dominguinhos deixa a mansão magoado. Montanha repreende Ulisses por enganar Lucilene.

Baltazar fala para Olívia que Dominguinhos não é Otávio. Nando enfrenta Felipe. Roberta flagra Juliana discutindo com seu noivo. Nieta reza para unir Semíramis e Dino. Juliana e Felipe ficam com ciúmes de Nando e Roberta. Analú separa suas joias para pagar pelo plano armado com Nenê. Lucilene procura Vânia para falar sobre Ulisses. Juliana aceita se casar com Fábio. Charlô tenta provar a fraude de Otávio. Felipe vai ao encontro de Dominguinhos.

