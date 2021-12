Guerra dos Sexos: Juliana discute com Nando na mansão

Nesta quinta-feira, 11, em Guerra dos Sexos, Roberta fica perturbada com a proximidade de Felipe. Juliana discute com Nando em seu quarto na mansão. Frô se enfurece com Lucilene quando ela volta de seu encontro com Kiko. Kiko fala para Nenê que os diamantes de seu pai estão na boneca russa. Roberta e Charlô recebem uma intimação para depor em um processo contra elas. Nenê conta para Veruska sobre a boneca russa e eles pensam em ir ao apartamento de Nando e Juliana.

Isadora e Ronaldo concordam em mandar Manoela para supervisionar a sessão de fotos de Fábio. Nenê e Veruska invadem o apartamento de Nando e Juliana. Felipe vai à casa de Carolina. Juliana e Nando voltam para casa, e Nenê e Veruska se desesperam. Dino conta para Felipe que Carolina foi a responsável pela sabotagem do desfile da Positano.

