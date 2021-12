Guerra dos Sexos: Juliana decide falar com Nando

Nesta quinta-feira, 24, em Guerra dos Sexos, Charlô e Otávio decidem aceitar as exigências de Felipe. Frô mostra a foto da briga entre Carolina e Lucilene para todos os funcionários da loja. Vânia incentiva Juliana a investir em Nando. Charlô não aceita desistir da aposta, e Felipe decide cumprir sua promessa. Semíramis se preocupa por Lucilene morar com eles. Dino fala para Nieta que Otávio enganou todo mundo para prejudicar Roberta. Kiko acerta com Nenê o sequestro de Nando.

Nieta tira satisfações com Otávio. Vânia aconselha Juliana a se declarar para Nando. Charlô encontra Nieta falando com Otávio e fica intrigada. Felipe analisa o balanço da Positano. Otávio sofre com a falta de Nando e Felipe. Juliana decide falar com Nando. Ronaldo se surpreende com Isadora. Nando fica perturbado com a presença de Juliana. Felipe entrega o balanço da Positano para Roberta e afirma que ela está sendo roubada.



