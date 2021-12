Guerra dos Sexos: Frô se esconde de Ronaldo

Nando aceita as desculpa de Juliana. Charlô comenta com Otávio que lembrou do baile em que dançaram juntos no passado. Giocondo deixa Dino em dúvida com suas insinuações sobre Nando. Frô se esconde de Ronaldo. Carolina ouve Otávio dizer para Felipe que Juliana tem um envolvimento com Nando. Vânia pede para Juliana ajudá-la a voltar a trabalhar na loja.

Otávio engana Nando para que ele siga seu plano. Felipe pergunta a Juliana o que existe entre ela e Nando. Nieta arruma um jeito de falar para Dino o que combinou com Otávio. Kiko pede para Nenê contratar alguns capangas para sequestrar Nando. Dino pergunta a Nando se foi Otávio quem mandou ele convencer Roberta a não fechar negócio com Giocondo.

