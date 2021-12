Guerra dos Sexos: Frô devolve o vestido de Juliana

No capítulo de Guerra dos Sexos desta quinta-feira, 14, Charlô descobre que Dominguinhos é um primo que mora em Portugal. Zenon fica decepcionado com o desprezo de Analú. Roberta insiste para que Veruska conte onde está o dinheiro da venda da Positano. Nieta se preocupa com a irmã. Veruska avisa a Nenê que Roberta está à sua procura. Felipe marca a data de seu casamento com Carolina. Frô devolve o vestido de Juliana e Vânia implica com ela. Zenon ouve que Carolina viu Kiko descartar o spray usado para sabotar o desfile e decide falar para Charlô.

Charlô acusa Carolina de ter sabotado o desfile de Roberta. Felipe confirma a Charlô que sua noiva era sua espiã. Nenê diz a Roberta que não é aliado de Veruska. Analú fala para Kiko que não deixará Nando casar com Roberta. Veruska compra um livro sobre diamantes raros. Juliana fica enfurecida ao descobrir que Carolina era a espiã de Otávio. Roberta fala para Felipe que Vitório enganou a ela e a Otávio com a venda das ações da Positano.

adblock ativo