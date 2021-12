Guerra dos Sexos: Felipe revela sua paixão por Roberta

Neste sábado, 2, em Guerra dos Sexos, Nieta expulsa Felipe de sua casa, e Carolina fica furiosa. Vânia aconselha Juliana a investir em Nando enquanto ele não se casa com Roberta. Roberta chama Charlô para ser sua madrinha de casamento. Charlô flagra Nando e Juliana juntos e repreende a neta. Veruska tenta falar com Nenê. Charlô fica animada com os resultados das vendas da loja.

Felipe se desespera com suas fantasias sobre Roberta. Carolina humilha Nieta. Felipe paquera uma mulher na loja e ela tenta seduzi-lo. Veruska sugere que Nenê conte a verdade para Roberta. Nando e Charlô descobrem que Otávio sumiu. Felipe procura Roberta e revela sua paixão por ela.



