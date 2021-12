Guerra dos Sexos: Felipe procura Nando e Juliana

Neste sábado, 23, em Guerra dos Sexos, Juliana acusa Nando de tê-la levado para a mesma ilha que esteve com Analú. Fábio tenta encontrar a noiva. Nando acredita que tudo foi armado pela irmã de Juliana. Analú é acordada por Vânia e descobre que seu plano não deu certo. Semíramis fica perturbada com a proximidade de Dino. Fábio afirma a Roberta que Nando e Juliana fugiram juntos. Ulisses deixa Lucilene sozinha na igreja. Juliana fica com ciúmes do jeito como Nando fala de Roberta. Felipe comemora ao saber que não houve casamento.

Charlô conta para Roberta que Nando foi à mansão atrás de Juliana. Analú ouve uma conversa entre Dominguinhos e Olívia e se sente culpada pelo que fez com Nando. Juliana se desespera com a possibilidade de não sair mais da ilha. Roberta chora por causa de Nando. Fábio fala para Felipe que o ex-motorista fugiu com Juliana. Nando e Juliana discutem. Analú briga com Nenê. Felipe procura Nando e Juliana. Roberta reclama de Nando para Charlô.ô.

adblock ativo