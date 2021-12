Guerra dos Sexos: Felipe pede Carolina em casamento

No capítulo de Guerra dos Sexos desta sexta-feira, 8, Charlô fala com Dominguinhos como se ele fosse Otávio. Felipe pede Carolina em casamento e afirma que só se casará por causa do filho. Fábio e Nando brigam por causa de Juliana. Olívia suspeita de que Charlô tenha visto Dominguinhos, e não Otávio. Roberta não aceita o casamento da sobrinha. Roberta consegue um comprador para os produtos da Positano. Frô se anima ao beijar Kiko.

Zenon se surpreende com a notícia do casamento de Carolina. Vânia se enfurece ao saber que Felipe vai se casar. Veruska fala para Nenê que tem uma pista do dinheiro que Vitório escondeu. Dino encontra os recibos da venda da Positano. Felipe conta para Juliana e Analú que vai se casar com Carolina

