Guerra dos Sexos: Felipe flagra Fábio e Juliana juntos

Nesta quarta-feira, 19, em Guerra dos Sexos, Analú afirma a Roberta que Juliana tem um romance secreto com Nando. Nieta convence Nando a ir ao passeio. Carolina pensa em um jeito de não ir ao piquenique. Felipe ameaça brigar com Zenon. Charlô ouve Otávio falar para Felipe que sabotará a loja. Manoela se surpreende com o jeito como Juliana fala com ela. Carolina pede para Dalete ligar para seu celular.

Charlô se revela para Otávio, que fica inconsolável por ela ter escutado sua conversa com Felipe. Roberta decide falar com Nando. Vânia se desculpa com Zenon. Analú conta a Felipe que vai posar para uma campanha de lingerie. Juliana é obrigada a falar com Fábio. Carolina inventa uma desculpa para não ir ao piquenique. Frô chama Ronaldo para ir ao passeio, e Nando e Ulisses não gostam. Felipe flagra Fábio e Juliana juntos.

