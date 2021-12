Guerra dos Sexos: Felipe e Roberta pensam um no outro

No capítulo de Guerra dos Sexos desta quarta-feira, 17, o juiz se irrita com Otávio e interrompe a audiência. Ulisses comenta com Frô que não gostou de ver a animação de Lucilene com Kiko. Kiko e Lucilene tiram fotos para uma coluna social. Otávio diz que tem provas contra Charlô. O juiz anuncia sua decisão. Otávio sai apressado do tribunal e Charlô vai atrás dele.

Roberta agradece Felipe por tê-la defendido. Nando se surpreende ao ver Otávio na mansão. Olívia tem uma ideia para ajudar Charlô a descobrir se Dominguinhos é Otávio. Felipe e Roberta pensam um no outro. Charlô confirma com Olívia que Otávio está preso no castelo e desmaia ao ver Dominguinhos entrar no hotel.

