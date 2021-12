Guerra dos Sexos: Felipe é acusado de assediar Carolina

Manoela é carinhosa com Ciça, e Fábio a observa. Nando fala para Juliana que não quer magoar Roberta. Felipe é acusado de assediar Carolina. Isadora dispensa Ronaldo e beija Kiko, para provocar ciúmes no rapaz. Felipe foge da discussão entre Charlô, Roberta e Juliana. Veruska e Nenê pegam a chave do bagageiro. Carolina não gosta de viajar sem Felipe. Frô fala para Dalete que Kiko a beijou. Ulisses afirma a Lucilene que não a está enganando.

Vânia não consegue se concentrar no trabalho e procura Ulisses. Carolina se faz de vítima para Nieta. Nando flagra Vânia e Ulisses juntos. Ronaldo encontra Isadora em uma festa. Manoela fala com Fábio com tranquilidade. Isadora não deixa Ronaldo brigar por causa dela. Carolina ouve uma conversa entre Charlô, Roberta e Juliana. Nenê e Veruska conseguem abrir o bagageiro no aeroporto. Carolina revela a Felipe que sabe como ele pode vencer a aposta contra Charlô.

