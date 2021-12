Guerra dos Sexos: Felipe beija Roberta na frente de todos

Nesta terça-feira, 15, em Guerra dos Sexos, Roberta decide não assinar o contrato com Giocondo. Zenon afirma a Carolina que anunciará o namoro dos dois após a luta de Ulisses. Charlô pede para Nando permanecer no emprego. Juliana lembra do beijo que deu em Nando. Isadora avisa a Lucilene que Ulisses foi demitido. Ulisses obriga Carolina a ir com ele até o local de sua luta.

Veruska e Otávio armam para que Nieta convença Dino a ajudá-los. Todos enaltecem o rival de Ulisses no local da luta. Vânia afirma que Juliana está apaixonada por Nando. Roberta recepciona Charlô e amigas em sua casa. Felipe invade o apartamento de Roberta e a beija na frente de todos.

