Guerra dos Sexos: Felipe aposta que conquistará Roberta

Nesta segunda-feira, 17, em Guerra dos Sexos, Nando não consegue se explicar para Roberta. Frô implora que Roberta lhe ajude. Nieta fala para Nenê que vai descobrir um jeito de acabar com o romance de sua irmã. Otávio tenta convencer Felipe a conquistar a dona da Positano. Juliana pede para Nieta avisar a Carolina para entrar em contato com ela. Nieta se espanta com a agressividade de Roberta. Frô volta para o trabalho. Zenon se surpreende com Vânia. Carolina liga para Juliana. Felipe aposta com Otávio que conquistará Roberta.

Charlô afirma a Roberta que vai ajudá-la a passar a noite com Nando. Analú convida Kiko para acampar. Nando diz a Ulisses que vai falar a verdade para Roberta. Nieta tem uma ideia para afastar Nando de Roberta. Juliana chama Carolina para ser sua secretária particular e Charlô fica contrariada. Otávio procura Vânia. Nando fala para Roberta que não pode ficar com ela. Felipe encontra Roberta aos prantos e fica arrasado.

