Guerra dos Sexos estreia para manter audiência das 19h

As eternas questões entre homens e mulheres voltam a ser discutidas a partir desta segunda-feira, 1º, às 19h15, na estreia de "Guerra dos Sexos", sucesso de 1984 que ganha uma nova versão. Na trama, Otávio II (Tony Ramos) e Charlô II (Irene Ravache) são primos, cresceram juntos e tiveram um romance na adolescência, mas o amor se transformou em ódio mortal.

Só que os tios Otávio I (Paulo Autran) e Charlô I (Fernanda Montenegro) deixaram uma herança milionária e uma condição: terão que morar na mesma casa e administrar mesma empresa, a rede de lojas Charlô's! Otávio então faz uma proposta para Charlô: um dos dois deverá abrir mão de sua parte em nome do outro, numa arriscada aposta de cem dias, período em que Charlô e sua equipe têm para elevar o lucro dos departamentos que comandam. Se falhar, ela vende seus 50% da loja a Otávio.

Ela aceita o desafio e a guerra começa. De um lado, a trapaceira dupla Otávio e Felipe (Edson Celulari), o mulherengo filho adotivo de Charlô e braço direito do tio. Do outro, Charlô; Juliana (Mariana Ximenes), filha de Felipe; Vânia (Luana Piovani) executiva da loja; e Roberta Leone (Glória Pires), dona da marca Positano, fornecedora da Charlô´s.

O ator Tony Ramos, que na época da primeira exibição do folhetim estrelava outra atração, nunca viu "Guerra dos Sexos". "É até bom que seja assim. Não quis ver nada e posso lhe garantir que 90% desse elenco também não. Essa é uma boa dica para aqueles que são jovens, que estão entendendo a nossa profissão e que um dia querem ser atores. É importante entender o texto e começar do zero", disse em entrevista.

Dirigida por Jorge Fernando e escrita por Sílvio de Abreu, que garantiu que refez a novela completamente, a nova trama é a aposta da Globo para manter a boa audiência deixada pela antecessora, Cheias de Charme.

adblock ativo