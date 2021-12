Guerra dos Sexos: Dino denuncia Carolina na delegacia

No capítulo deste sábado, 13, em Guerra dos Sexos, Dominguinhos fala para Charlô que pode imitar Otávio no tribunal para que ela ganhe a aposta. Felipe diz a Carolina que não sabe se vai se casar com ela. Dalete e Lucilene implicam com Frô. Nando fica tenso quando Juliana diz que vai cozinhar para ele. Frô resolve mudar o visual de Semíramis. Ulisses se preocupa com Lucilene. Vânia insinua para Roberta que Nando pode querer reatar com ela. Analú procura a boneca russa na piscina, e Dominguinhos fica intrigado.

Fábio afirma a Felipe que Carolina está mentindo para ele. Baltazar leva o cesto de roupas, com a boneca russa, para a casa de Felipe. Dino e Nieta descobrem que Carolina fugiu de casa. Roberta e Charlô chegam à delegacia. Juliana convence Nando a deixá-la pagar uma empregada para eles. Carolina vai para a casa de Felipe. Dalete sugere que Lucilene fique na casa de Ulisses para tentar reconquistá-lo. Ulisses pede Vânia em casamento. Fábio vai à casa de Juliana e Nando fica enciumado. Dino denuncia Carolina na delegacia.

adblock ativo