Guerra dos Sexos: Dino decide se separar de Nieta

Nesta segunda-feira, 28, em Guerra dos Sexos, Otávio vai à casa de Vânia. Carolina pede para Juliana deixar que ela more na mansão. Charlô fica animada com o treino de Ulisses, e Zenon se aproxima. Felipe dispensa Fritz e sua equipe. Roberta cobra uma resposta de Nando sobre seu pedido de casamento. Otávio convence Vânia a sair com ele.

Nando leva Roberta para a piscina, e Kiko fica furioso. Felipe encontra sua ex-namorada Natália em um bar e vai para casa com ela. Dino destrata Nieta.

Charlô convida Zenon para sair. Felipe sonha com Roberta, mesmo estando com Natália. Kiko constrange Roberta e Nando na frente de seus amigos. Charlô, Zenon, Otávio e Vânia vão para o mesmo clube de dança.

Roberta avisa a Kiko que pediu Nando em casamento. Dino decide se separar de Nieta. Juliana resolve falar com Nando. Charlô e Otávio se encontram com seus respectivos parceiros e se enfrentam.

