Guerra dos Sexos: Ciça vê Fábio e Juliana juntos

Carolina leva Lucilene para voltar a trabalhar como secretária da diretoria. Nieta, Dino e Nenê ficam penalizados com o sofrimento de Nando. Juliana se sente culpada por enganar Felipe. Carolina pensa em sua vingança contra Vânia. Juliana conta para Roberta sobre seu caso com Fábio. Charlô manda Olívia fazer um trabalho para ela e Baltazar desconfia. Manoela tenta provocar Fábio. Charlô arma com Olivia para surpreender Felipe e Vânia juntos, mas Otávio descobre o plano e pensa em como acabar com o flagrante.

Kiko exige que Roberta fique longe de Nando. Carolina pensa em como se divertir na festa de sua mãe. Juliana se enfurece com os comentários de Manoela. Ciça vê Fábio e Juliana juntos. Carolina observa Zenon colocar sua jaqueta sobre a de Ulisses. Baltazar retira os cartões que Charlô colocou nos presentes de Vânia e Felipe, mas Analú os coloca em outros pacotes. Charlô distribui os presentes e aguarda a reação de Felipe e Vânia. Baltazar avisa a Otávio que seu plano não deu certo. Charlô flagra um casal na estufa.

