Guerra dos Sexos: Charlô se declara para Otávio

Nesta quarta-feira, 24, em Guerra dos Sexos, Juliana tenta se explicar para Nando. Vânia se irrita com Ulisses. Otávio se enfurece quando Charlô o chama de Dominguinhos. Nando abandona Juliana. Nieta se desespera ao saber da prisão da filha. Carolina fica intimidada com as presas. Fábio receia que Manoela use Ciça para afetá-lo. Vânia consola Juliana. Nando reclama de Juliana para Ulisses. Frô teme ficar sozinha. Charlô recebe a notícia de que ganhou a aposta e Otávio fica furioso.

Nando lamenta ter deixado Roberta. Charlô volta para a loja e todos a saúdam. Frô se declara para Kiko. Carolina sofre na cadeia. Manoela pega Ciça e Fábio se desespera. Roberta resolve viajar para tentar esquecer Nando. Dino desconfia de que Nieta esteja grávida. Felipe decide abrir uma empresa de consultoria. Dalete é escolhida para participar do desfile inaugural da loja, e Frô fica com inveja. Charlô se declara para Otávio e os dois se beijam.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 23? Assista aos vídeos.

adblock ativo