Guerra dos Sexos: Charlô ouve Carolina ameaçando Nando

No capítulo de Guerra dos Sexos deste sábado, 19, Roberta repreende Dino. Nando confirma à namorada que foi Otávio quem mandou ele falar sobre a fábrica. Charlô não gosta de saber que Ulisses foi demitido por Isadora. Lucilene apoia Ulisses. Nando conversa com Roberta sobre o contrato de exportação da Positano. Nieta sugere que Dino forje as contas da Positano para obrigar Roberta a assinar contrato com Giocondo.

Charlô se surpreende por Vânia querer trabalhar como vendedora da loja. Charlô ouve Carolina ameaçando Nando. Charlô questiona Nando sobre Carolina. Zenon se encanta com Charlô. Roberta fica surpresa com o balanço que Dino lhe mostra. Fábio procura Felipe.

