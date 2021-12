Guerra dos Sexos: Charlô flagra Nando e Juliana

Nesta terça-feira, em Guerra dos Sexos, Charlô gosta de ver Otávio com ciúmes por causa de Zenon. Nieta se desespera com a saída de Dino de sua casa. Nando insiste que Juliana explique por que foi procurá-lo. Nando se arrepende de investir em Juliana. Roberta se irrita com Kiko e afirma que ele será responsabilizado pelos prejuízos que causou. Natália tenta consolar Felipe. Otávio desafia Charlô. Nando e Lucilene tentam descobrir o que houve na casa de Nieta.



Juliana fica penalizada com o estado de Carolina. Nando afirma a Ulisses que resolverá seu problema com Juliana. Roberta fica perplexa ao descobrir que o sequestro de Nando foi planejado por Analú. Nando não deixa Juliana ir embora. Kiko beija Analú. Otávio se irrita com a afirmação de Vânia de que ele está com ciúmes de Charlô. Charlô flagra Nando e Juliana juntos.

adblock ativo