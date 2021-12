Guerra dos Sexos: Charlô flagra Juliana e Vânia discutindo

Nesta quarta-feira, 12, em Guerra dos Sexos, Juliana acredita que Vânia acusou Carolina para se proteger. Roberta procura sua sobrinha. Nando desiste de esperar por Roberta. Carolina conta para a tia que Vânia e Felipe são namorados. Vânia e Felipe discutem. Juliana não atende o telefonema de Vânia. Otávio tenta enganar Charlô. Carolina convence Roberta de que não é a informante de Otávio.

Manoela sai apressada de casa. Fábio reclama de Roberta ter escolhido Nando para a campanha da Positano. Nando discute com Kiko e Roberta se desespera. Zenon pede dinheiro para Ulisses. Frô foge de casa. Dino se preocupa com Roberta. Manoela vai a uma cartomante. Vânia procura Juliana. Charlô flagra Juliana e Vânia discutindo. Nando diz a Roberta que não pode ficar com ela.

