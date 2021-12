Guerra dos Sexos: Charlô fica irritada com Dominguinhos

No capítulo de Guerra dos Sexos desta segunda-feira, 18, Charlô não acredita em Dominguinhos. Nando sonha com Juliana e Ulisses o aconselha a desistir do casamento. Roberta pergunta se Vânia acredita que existe algo entre Nando e Juliana. Baltazar acha graça da desconfiança de Olívia. Frô implica com Carolina. Nando afirma a Ulisses que nada impedirá seu casamento. Vânia se arrepende de falar para Roberta o que acha sobre Nando e Juliana. Charlô fica irritada com Dominguinhos. Juliana provoca Nando e Vânia implica com ela.

Analú acerta com Nenê o plano para evitar o casamento de Nando. Felipe inspeciona a loja e se preocupa com a queda nas vendas da Positano. Roberta discute sua relação com Nando. Analú faz compras na loja e avisa a Juliana que vai viajar. Charlô tem uma ideia para tentar desmascarar Otávio. Carolina afirma a Nieta que não vai se casar com um vestido simples. Felipe aceita o casamento de Juliana e Fábio. Todos se impressionam com a semelhança entre Otávio e Dominguinhos.

