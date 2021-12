Guerra dos Sexos: Charlô faz proposta a Dominguinhos

No capítulo de Guerra dos Sexos desta quarta-feira, 20, Felipe acredita que Dominguinhos não é Otávio. Charlô confirma que existe um primo português. Juliana tenta convencer Fábio de que não está interessada em Nando. Ulisses pensa em como terminar com a namorada. Lucilene elogia Vânia. Frô arremessa a boneca russa pela janela. Nando e Ulisses discutem com Nenê, que acaba jogando a bonequinha de volta para a casa de Ulisses. Felipe garante a Charlô que Dominguinhos não é Otávio, mas ela não acredita.

Felipe conversa com Isadora. Zenon vê Analú conversando com Nenê. Nando combina com Ricky, Montanha e Ulisses sua despedida de solteiro. Felipe decide levar as promissórias para Roberta antes de seu casamento. Juliana pensa em Nando. Charlô tem uma ideia para tentar desmascarar Dominguinhos e Baltazar fica preocupado. Nieta deixa Semíramis e Dino sozinhos conversando. Roberta estranha a visita de Felipe. Juliana confessa que está apaixonada por Nando. Charlô faz uma proposta a Dominguinhos.

