Guerra dos Sexos: Charlô e Roberta trabalham juntas

Juliana faz as pazes com Nando e volta para a casa de Felipe. Olívia revela para Charlô que Dominguinhos não gostou de vê-la beijar Nenê. Isadora combina com Ronaldo de testar Carolina. Nando conta para Juliana que Felipe gosta de Roberta. Charlô afirma a Nenê que o ajudará se ele também ajudá-la.

Carolina discute com Ronaldo e Felipe fica furioso. Kiko conversa com Ronaldo sobre o plano de Lucilene. Charlô e Roberta trabalham juntas. Vânia tem uma ideia para ajudar Nando a voltar a ser modelo. Kiko arma para cima dos publicitários. Juliana procura Roberta.

