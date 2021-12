Guerra dos Sexos: Charlô e Dominguinhos ficam mais próximos

Nando conta para Roberta que foi sequestrado. Juliana fala para Fábio que se casará com Nando. Dominguinhos lembra a Charlô que todos os homens da família possuem uma marca de nascença. Roberta não acredita em Nando e o manda embora de sua casa. Carolina pede ajuda a Nenê para manter a farsa da gravidez. Ronaldo flagra Isadora mexendo no computador de Felipe.

Felipe tenta convencer Fábio a reatar com Juliana. Kiko confirma a história de Nando, e Roberta decide procurá-lo. Semíramis pede para Ulisses voltar para casa. Lucilene explica a Kiko sua ideia para que ele conquiste Frô. Nando se esforça para contar a Roberta que vai se casar com Juliana. Charlô estranha ao ver Dominguinhos com medo de tempestade. Charlô e Dominguinhos ficam cada vez mais próximos.

