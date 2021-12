Guerra dos Sexos: Charlô descobre que pode perder a aposta

Nesta quarta-feira, 20, em Guerra dos Sexos, Nieta faz um escândalo na loja por causa de Carolina. Vânia desconfia da secretária de Roberta. Nenê surpreende Veruska no hotel. Roberta e Nando vão ao encontro do fornecedor da Positano. Baltazar leva uma bronca da pessoa com quem está ao telefone. Charlô decide ir até a loja. Nenê e Veruska entram no quarto de Carolina e vasculham os pertences de Roberta. Carolina afirma que fará Felipe ficar com ela. Vânia e Ulisses pensam um no outro.

Baltazar avisa que Charlô saiu de casa. O depósito da loja é sabotado. Roberta acredita que Felipe assediou Carolina. Nieta, Isadora e Frô ficam presas no elevador, que começa a inundar. Carolina convence Roberta a deixá-la ficar no Rio de Janeiro até a convenção acabar. Ulisses procura Vânia, e os dois se beijam novamente. Nenê tenta entrar no quarto de Roberta e Carolina pela janela, mas acaba preso do lado de fora. Charlô descobre que pode perder a aposta.

