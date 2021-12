Guerra dos Sexos: Charlô descobre que Otávio fugiu

No capítulo de Guerra dos Sexos desta quinta-feira, 18, Dominguinhos acorda Charlô, que o leva até o castelo. Kiko e Frô se beijam. Charlô chega com Dominguinhos ao castelo e descobre que Otávio fugiu. Felipe manda flores para Roberta e a convida para jantar. Semíramis ouve Nenê cantar na igreja e fica encantada. Charlô, Olívia e Zenon tentam impedir Dominguinhos de sair do castelo. Analú esconde a boneca russa de Nando.

Carolina se recusa a aceitar um emprego de recepcionista. As luzes da mansão se apagam e Otávio surge no lugar de Dominguinhos. Analú leva um vaso de planta, com a boneca russa enterrada, para o apartamento de Nando e Juliana. Felipe e Roberta jantam em um clima agradável. Otávio aparece no momento em que Dominguinhos some, e Charlô se desespera.

