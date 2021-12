Guerra dos Sexos: Charlô descobre o mistério do bigode

No capítulo desta segunda-feira, 22, em Guerra dos Sexos, Nenê ameaça Veruska de ficar com os diamantes. Charlô faz outra aposta com Otávio. Veruska chega ao prédio onde está o heliporto de Otávio e todos correm atrás da vilã. Juliana desmaia na recepção do prédio. Charlô surpreende Veruska. Roberta entrega os diamantes a Otávio. Fábio destrata Manoela. Kiko fica triste com o jeito como Frô o trata.

Otávio admite a competência de Charlô e Roberta. Nieta e Dino se preocupam com a filha. Nando e Otávio combinam de ir ao local do bigode preto e Olívia e Charlô arrumam um jeito de segui-los. Roberta fica tensa com a possibilidade de Nando fazer a campanha da Positano. Kiko fala para Frô que sabe como acabar com sua alergia. Charlô e Olívia descobrem o mistério do bigode preto.

