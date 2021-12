Guerra dos Sexos: Charlô demite Carolina

Nesta sexta-feira, 14, em Guerra dos Sexos, Felipe tenta se explicar para Charlô. Carolina finge defender Vânia para Juliana. Roberta desabafa com Nenê sobre seus sentimentos por Nando. Felipe acredita que conseguiu convencer sua mãe. Charlô conta para Vânia e Juliana que Otávio e Felipe têm uma gravação de sua reunião. Carolina descobre que Felipe entregou o gravador para Charlô. Juliana defende Carolina.

Frô finge ter atentado contra a própria vida, e Ulisses e Zenon se desesperam. Roberta implora que Nenê não conte para Nieta que ela está envolvida com Nando. Felipe se surpreende com Carolina. Vânia chega ao apartamento de Felipe. Charlô toma uma decisão sobre sua loja. Nieta discute com Roberta. Frô conta seu plano de fuga para Lucilene. Manoela provoca Juliana. Charlô demite Carolina.

adblock ativo