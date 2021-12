Guerra dos Sexos: Charlô deixa a loja

No capítulo de Guerra dos Sexos desta quarta-feira, 13, Nando conta para Roberta o que aconteceu entre ele e Juliana. Fábio fica chocado com o que Frô afirma que houve entre Juliana e Nando. Felipe tem uma alucinação com a mãe. Roberta tenta encontrar o irmão. Moysés afirma a Nenê e Veruska que não sabe onde Vitório colocou os diamantes que comprou. A empregada comenta com Moysés que Vitório saiu da casa com os diamantes dentro de uma boneca russa. Montanha avisa a Ulisses que ele lutará novamente. Ronaldo pede para Isadora ser mais feminina na loja.

Fábio questiona Juliana sobre seu encontro com Nando. Nando decide contar para Roberta que já foi apaixonado por Juliana. Charlô arruma suas coisas na loja com o apoio de Vânia. Roberta perdoa Nando. Felipe pede para Charlô permanecer na loja. Roberta decide invadir a casa de Veruska. Charlô expulsa Felipe de sua sala. Analú fica chocada ao saber que Zenon é o novo motorista da mansão. Roberta exige que Veruska conte onde está o dinheiro da venda da Positano. Charlô deixa a loja.

