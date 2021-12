Guerra dos Sexos: Charlô deduz que Veruska é uma espiã

Nesta terça-feira, 26, em Guerra dos Sexos, Vânia exige falar com Veruska e Nando se desespera. Kiko sobe na sacada de um prédio e Roberta se apavora. Charlô e Nenê iniciam uma conversa entrosada. Lucilene percebe que a pasta de Felipe sumiu. Vânia desconfia de Veruska. Kiko fica em perigo e implora que Nieta chame os bombeiros. Felipe sai com Carolina para comemorar a aquisição dos recibos. Vânia encontra o bilhete aéreo que Veruska usou na viagem para o Rio de Janeiro. Roberta repreende Kiko. Charlô e Nenê saem juntos.

Vânia descobre que Veruska retirou o conteúdo do bagageiro de Vitório e conta para Dino. Lucilene pega a pasta de Felipe que Juliana levou para casa. Fábio pede para reatar com Juliana. Manoela convence Ciça a aceitar o relacionamento de Fábio e Juliana. Lucilene chega com a pasta em casa. Nieta fica com ciúmes de Vânia com Dino. Frô pega a pasta com os recibos. Ronaldo ignora Isadora na balada e ela fica irritada. Charlô deduz que Veruska é a espiã de Otávio na Positano.

adblock ativo