Guerra dos Sexos: Charlô dá um ultimato em Vânia

Nesta quinta-feira, 20, em Guerra dos Sexos, Juliana tenta despistar Felipe, mas ele desconfia. Carolina avisa a Roberta que Nando não está em casa e vai com ela até a Charlo's. Vânia finge acreditar na simpatia de Zenon. Frô se insinua para Ronaldo, e Ulisses se irrita. Lucilene rejeita Nenê. Charlô dá um ultimato em Vânia. Carolina confirma que Juliana tem um romance secreto e Roberta fica nervosa. Felipe se enfurece ao descobrir que foi Otávio quem contou para Vânia que ele estava com Roberta. Nieta acerta com Nenê os detalhes de seu plano. Roberta pede para Carolina encontrar Vânia.

Analú fala para Kiko que o romance secreto de Juliana só pode ser com Nando. Charlô comenta que desconfia que Juliana e Vânia escondam algo. Manoela pede para Carolina ajudá-la a descobrir quem é a amante de Fábio. Nando e Ronaldo elogiam Lucilene para Ulisses. Roberta ouve Otávio falando mal de sua relação com Nando. Dino desconfia do jeito como Nieta trata Nando. Nenê explica o plano para Marivalda. Charlô flagra Otávio e Felipe discutindo e desconfia quando Vânia aparece no escritório.

adblock ativo