Guerra dos Sexos: Charlô dá afrodisíaco para Otávio

Felipe fica atônito com o suposto desespero de Carolina e Zenon foge dos policiais. Otávio ouve os gritos de seu motorista. Ronaldo vê Fábio discutindo com Juliana e defende a moça. Vânia sugere que Charlô seduza Otávio. Otávio desiste de libertar Nando para implicar com Roberta. Nando foge pela janela da biblioteca. Carolina convence Felipe de sua inocência.

Juliana pede para Nando sair com ela da mansão. Kiko espera Mohammed com os explosivos. Roberta se irrita ao ver Felipe na casa de Nieta. Zenon cai em um abismo. Ulisses invade o quarto de Carolina. Nando leva Juliana a um bar. Charlô pede a Olívia para entregar o cálice com o afrodisíaco para Otávio. Otávio admira o visual de Charlô.

