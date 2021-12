Guerra dos Sexos: Carolina sabota desfile da Positano

No capítulo de Guerra dos Sexos desta segunda-feira, 4, Kiko chega ao local do desfile e se esconde nos bastidores. Vânia pede para Juliana tentar acalmar Nando. Carolina borrifa o spray adulterado nas roupas da Positano. Nando e Juliana se beijam. Vânia e Ulisses se trancam na sala de Juliana. Analú procura Kiko no local do desfile. Roberta e Fábio flagram Juliana e Nando discutindo.

Carolina coloca a garrafa com a água preparada por Kiko no camarim de Nando. Fábio exige que Juliana afirme que não está apaixonada por Nando. O desfile começa e Nando sente sinais do envenenamento. Felipe tenta falar com Roberta. O desfile é um fracasso e Kiko se apavora, enquanto Carolina sorri.

