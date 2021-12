Guerra dos Sexos: Carolina fica com ciúmes de Felipe e Vânia

Nesta sexta-feira, 01, em Guerra dos Sexos, Charlô culpa Otávio pelo ataque a Nenê. Felipe compra os recibos de Veruska. Nando consola Roberta. Juliana pensa em Nando e ignora Vânia. Charlô fica intrigada com um telefonema que recebe. Isadora deixa Ronaldo sozinho em uma festa. Felipe marca de entregar para Roberta os recibos que comprovam a venda da Positano. O empresário esbarra em Fábio ao sair de sua sala e troca de pasta com ele sem perceber. Nando recebe um telefonema de um novo trabalho como modelo e fica animado.

Felipe entrega a pasta para Roberta e ele fica confuso quando ela começa a rir dele. Isadora derruba a pasta com os recibos no lixo. Vânia tenta acalmar Felipe e Carolina cria um clima ao ver os dois juntos. Charlô marca de assinar um contrato com Ulisses e seu empresário. Nando compra um carro. Nieta é chamada ao consultório de seu médico para pegar os resultados de seus exames. Carolina afirma a Felipe que ele terá que sabotar o desfile de Roberta para ganhar a aposta de Charlô.

