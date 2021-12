Guerra dos Sexos: Carolina escuta conversa de Charlô

No capítulo de Guerra dos Sexos desta terça-feira, 12, Charlô não consegue atingir a meta estipulada na aposta. Lucilene confunde Dominguinhos com Otávio. Nando conta para Roberta que Veruska o beijou. Roberta não acredita que Nando não teve nada com Veruska. Charlô se recusa a aceitar o resultado da aposta. Dino comenta com Vânia que Roberta pode tentar abrir outro negócio, antes de entregar a Positano para Felipe. Veruska e Nenê conhecem Moysés, amigo de Vitório e Otávio. Carolina escuta a conversa que Charlô tem com sua equipe na biblioteca.

Frô avisa a Zenon que as mulheres perderam a aposta. Nieta fica feliz com a vitória de Felipe. Moysés fala para Veruska e Nenê que fez negócio com Vitório no que dia em que ele morreu. Charlô tenta encontrar uma forma de processar Otávio e Felipe por acreditar que sabotaram a aposta. Zenon pede para trabalhar como motorista da mansão. Frô conta para Fábio uma história diferente do que aconteceu entre Nando e Juliana. Roberta pede para Nando esclarecer o que Nieta falou sobre ele.

