Guerra dos Sexos: Carolina engana Felipe

Nando e Roberta são encurralados pela quadrilha de assaltantes. Felipe consegue fugir da armadilha de Carolina. Charlô afirma para Olívia que descobrirá, com Alessandra, o plano de Otávio. Zenon beija Analú. Ulisses convence Juliana a desistir de Nando. Charlô discute com Alessandra, e Baltazar ouve. A cantora misteriosa deixa na mansão um canudo de papel e um lenço negro. Roberta e Nando são levados pelos bandidos no carro da polícia.

Carolina suborna um garçom para dar bebida a Felipe. Juliana conta a conversa que teve com Ulisses para Vânia. Carolina leva Felipe para seu quarto. Nando e Roberta dormem na praia. Veruska e Nenê decidem ir para o Rio de Janeiro atrás de Roberta. Carolina afirma que teve uma noite de amor com Felipe, que fica confuso. Baltazar dá informações a alguém no telefone sobre o que houve na mansão. Olívia e Charlô descobrem que o canudo de papel deixado por Alessandra é um mapa.

