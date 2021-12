Guerra dos Sexos: Carolina é humilhada por Felipe

No capítulo de Guerra dos Sexos desta quarta-feira, 27, Dominguinhos presta solidariedade a Charlô, que desconfia. Felipe afirma que Carolina não ocupará o cargo que quer. Vânia se prepara para ver a luta de Ulisses. Nieta pega a boneca russa, depois de Lucilene jogá-la contra Ulisses. Juliana cuida de Nando. Analú fica enfurecida com a possibilidade de Nando e Juliana se acertarem na ilha. Olívia e Charlô ficam surpresas quando as luzes do castelo voltam a acender. Ulisses sofre com seu adversário. Frô se arrepende de ter apoiado Lucilene.

Juliana consegue baixar a febre de Nando. Montanha manda Ricky tirar Vânia da plateia, e Ulisses vence a luta. Olívia revela um segredo de Charlô para Dominguinhos. Vânia cuida dos machucados de Ulisses. Isadora passa a ajudar Charlô na loja. Carolina é grosseira com Frô. Dominguinhos ouve os apelos de Felipe e decide conversar com ele na biblioteca. Semíramis acredita que Nando não fugiu com Juliana. Nando e Juliana se beijam.

