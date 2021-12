Guerra dos Sexos: Carolina disfarça o ciúme de Zenon

Nesta sexta-feira, 1, em Guerra dos Sexos, Roberta e Nando ignoram a presença de Juliana. Felipe diz que não vai sair da delegacia com Otávio e Charlô. Nenê exige que Veruska consiga um cargo na diretoria das lojas Charlo's. Nando afirma a Dino que esquecerá Juliana. Juliana sofre por causa de Nando.

Felipe fica com raiva por sonhar com Roberta. Roberta pede para Fábio adiantar o pagamento de Nando. Nieta pede a Dino que volte para casa. Otávio fala para Veruska que não aceitará as exigências de Nenê. Kiko tenta chamar a atenção de Roberta.

Nando decide comprar uma joia para sua noiva. Juliana fala para Vânia que precisa esquecer Nando. Kiko e Analú imploram que Felipe impeça o casamento de Roberta. Nando entrega a aliança que comprou para Roberta. Carolina disfarça o ciúme e a raiva de Zenon. Otávio ouve Charlô e Olívia falando sobre o detetive que ele contratou. Felipe procura Nieta e revela que tem um plano para separar Nando e Roberta.



