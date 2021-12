Guerra dos Sexos: Carolina descobre tudo sobre Juliana

Nesta sexta-feira, 21, em Guerra dos Sexos, Otávio omite o namoro de Felipe e Vânia para Charlô. Carolina fica animada com o telefonema de Juliana. Juliana se despede de Fábio. Manoela fala mal do marido para Ciça. Nenê chega com Marivalda e Semíramis fica enciumada. Felipe se irrita com Charlô e Otávio e vai embora da loja. Carolina descobre tudo sobre Juliana. Nenê mostra Nando para Marivalda. Lucilene conversa com Ulisses sobre Carolina.

Marivalda finge se afogar, e Nieta manda Nando salvá-la. Charlô e Otávio invadem o apartamento de Felipe. Veruska fala para Roberta que Nando é cúmplice de Otávio na sabotagem à Positano. Fábio fotografa Analú. Nando se preocupa com Roberta. Juliana flagra Carolina com seu vestido e fica irritada. Veruska avisa a Otávio que colocou Roberta contra Nando. Charlô encontra Vânia na casa de Felipe.

