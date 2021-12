Guerra dos Sexos: Analú denuncia Kiko para Roberta

No capítulo de Guerra dos Sexos desta terça-feira, 5, Felipe insiste em falar com Roberta, que não lhe dá atenção. Charlô acusa o filho de ser cúmplice de Otávio na sabotagem ao desfile. Carolina afirma a Felipe que o responsável pelo fracasso no evento é Kiko. Ambulâncias levam Nando e as modelos para o hospital.

Charlô apreende as garrafas com a água que Nando bebeu. Juliana acredita que Nando ajudou Otávio a sabotar o desfile. Nando implora que Vânia o ajude a reaver seus contratos com as agências de modelos. Charlô confirma a sabotagem no desfile e Carolina se preocupa. Analú denuncia Kiko para Roberta.

