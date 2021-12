Guerra dos Sexos: Analú briga com Juliana por causa de Nando

Charlô explica para as mulheres sua ideia. Felipe sugere que Ulisses aceite colocar a culpa pelo sequestro de Carolina em Nando. Semíramis dispensa Nenê por causa de Zenon. Felipe se emociona com o pedido de Ulisses. Charlô manda Carolina organizar a vinda de Mirelle Darrieux.

Carolina entrega o gravador para Otávio e Felipe. Juliana conta para Vânia que saiu com Nando. Nando critica Ulisses por ficar contra Zenon. Otávio fala com Mirelle Darrieux. Analú briga com Juliana por causa de Nando. Charlô desconfia da atitude de Otávio e Felipe e decide cancelar a festa.

